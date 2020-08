Darya Sudnishnikova gibt ein neues Baby-Update! Die russische Influencerin erwartet mit gerade einmal 14 Jahren ihr erstes Kind. Dies will sie gemeinsam mit ihrem Freund Iwan (11) großziehen – auch wenn er nicht der Vater des Babys ist. All zu lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis die beiden das kleine Mädchen in den Armen halten können: Denn im Netz versorgt Darya ihre Fans regelmäßig mit Aufnahmen ihres inzwischen schon ziemlich großen Babybauchs. Jetzt hat sie ein Ultraschallbild gepostet, auf dem der Wachstumsfortschritt ihres Kindes deutlich zu erkennen ist.

Auf ihrem neuen Instagram-Foto setzt Darya ihren runden Babybauch in Szene und hält ein Ultraschallfoto ihrer Tochter davor. Darauf sind deutlich der Kopf und der Bauch der Kleinen zu erkennen. Auch Füße und Arme lassen sich leicht erahnen. Darüber hinaus scheint bei dem Mädchen auch alles in Ordnung zu sein, denn unter dem Foto kommentierte Darya, dass es lediglich ein bisschen weit links in ihrem Bauch liege.

Für solche persönlichen Einblicke erntet Darya allerdings nicht besonders viel Zuspruch. Viele Menschen können nicht verstehen, dass sie das Kind behalten und mit ihrem ebenfalls minderjährigen Freund großziehen will – und hinterlassen unter ihren Beiträgen teilweise heftige Kritik. Doch in genau solchen Situationen stärkt Iwan ihr den Rücken.

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Ultraschallbild von Darya Sudnishnikovas Baby

Anzeige

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova und ihr Freund im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova, russische Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de