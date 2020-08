Ist der Traum vom Weißen Haus endgültig geplatzt? Erst vor einigen Wochen überraschte Kanye West (43) seine Fans mit diesem Vorhaben: Der Musiker wolle für die Präsidentschaftswahl in den USA kandidieren – und das sogar noch in diesem Jahr. In sechs Bundesstaaten hatte der Mann von Kim Kardashian (39) bereits einige Fristen für die Einreichung des Antrags versäumt, und das ist ihm offenbar erneut passiert. Kanye verpasst wieder eine wichtige Deadline.

Das berichtete TMZ. Laut der US-amerikanischen Bundeswahlbehörde FEC ist ein Präsidentschaftskandidat dazu verpflichtet, einen Finanzbericht einzureichen. Dies ist vorgeschrieben, da ein Kandidat 100.000 US-Dollar im Zuge seiner Kampagne gesammelt haben muss. Die Frist dafür lief bis zum 20. August, und die Agentur soll die Unterlagen von dem vierfachen Vater nicht erhalten haben. Entweder hat Kanye die Frist verpasst oder das Geld nicht zusammenbekommen.

Ob der 43-Jährige gerade andere Sachen im Kopf hat als seine Politik? In seiner Ehe mit dem Keeping up with the Kardashians-Stars läuft es nicht gerade rund. In einer Rede hatte Kanye nicht sonderlich positive Behauptungen über das Zusammenleben mit Kim geäußert – seitdem hängt der Haussegen bei den beiden schief. Ein gemeinsamer Urlaub soll die Wogen aber vorerst wieder geglättet haben.

Getty Images Kanye West im September 2018

Getty Images Donald Trump und Kanye West

ActionPress/SIPA PRESS Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

