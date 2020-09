Darya Sudnishnikova hat offenbar die Qual der Wahl – und doch hält sie an ihrem Freund Ivan fest! Die frischgebackene Teenie-Mutter ist seit Neuestem ein bekannter Webstar. Vielerorts wird über die durchaus skurrile Geschichte rund um ihre Schwangerschaft berichtet. Allerdings scheint Darya nicht nur die Aufmerksamkeit der Medien, sondern auch die der Männerwelt zu erregen. Im Netz verrät die 14-Jährige: Obwohl sie eigentlich glücklich vergeben ist, stehen die Jungs bei ihr plötzlich Schlange.

In einer Instagram-Fragerunde äußert ein User seine Zweifel an der Beziehung der Teenagerin. Er sei sich sicher, dass sie in nächster Zeit bestimmt einen anderen Partner finden werde. Eine Option, die Darya für unwahrscheinlich hält: "Bei mir in der Gegend gibt es keine normalen Jungs. Und wer sollte mich mit einem Kind schon nehmen? Wenn jemand an mir interessiert ist, dann nur aufgrund meiner Bekanntheit", entgegnet die junge Mama und verrät: "Wenn ich erzähle, wie viel ich mittlerweile verdiene, habe ich plötzlich ganz viele 'Freunde'. Darunter sind auch viele, die mir den Rücken kehrten, als sie erfahren haben, dass ich schwanger bin."

Ivan habe von Anfang an zu ihr gehalten und sich bereiterklärt, für Daryas Tochter zu sorgen – obwohl er nicht der leibliche Vater der kleinen Emily ist. Schon während der Schwangerschaft ist er zu seiner Freundin gezogen und hat damit zunächst seine Familie gegen sich aufgebracht. Mittlerweile scheint sich die Lage zum Wohle des Babys aber entspannt zu haben: Vor gut einer Woche teilte Darya ein erstes Foto ihrer äußerst jungen Familie.

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova und ihr Freund Ivan im Jahr 2020

Instagram/ uverdig__ivv Darya und Ivan mit ihrem Baby, August 2020

