Josua Günther ergreift Partei für Chiara Antonella! Bei Love Island hatte die Blondine einer Liaison mit dem 24-Jährigen keine Chance gegeben. Schon nach wenigen Tagen löste sie die Paarung und wünschte sich, auch andere Männer besser kennenlernen zu können. Vor allem am Neuzugang, Gerda Lewis' (27) Ex Melvin Pelzer (26), hat Chiara gefallen gefunden. Doch will sie – wie viele Fans vermuten – nur von dessen Bekanntheit profitieren? Ihr Ex-Flirt Josua ist sich im Gespräch mit Promiflash sicher: So tickt die Studentin nicht.

"Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, aber so wie ich Chiara kennengelernt habe, ist sie eine sehr ehrliche Person", betont der Fitnessfan kurz nach seinem Abschied von der Liebesinsel gegenüber Promiflash. Er mutmaßt, dass die Poletänzerin echtes Interesse an dem Ringer zeigt: "Ich glaube, das juckt sie relativ wenig, ob sie jetzt mehr in der Öffentlichkeit steht oder nicht". Mit dieser Meinung steht Josua aber offenbar fast alleine da...

Viele Fans waren sich im Netz sicher, dass Melvins Berühmtheit ein großer Pluspunkt sei. "Der Moment, in dem sich Chiara für Melvin und gegen Josua entschieden hat, war der Moment, in dem sie sich für Fame und gegen die Liebe entschieden hat!", äußerte ein Twitter-User. Auch die Freunde des Kölners fanden, dass Chiaras Zweifel an der Entscheidung gegen Josua einen bitteren Beigeschmack hätten.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Josua und Chiara bei "Love Island" 2020

Anzeige

RTLZWEI Josua bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Melvin Pelzer und Chiara Antonella bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de