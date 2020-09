Yannik Meyer hat einen neuen Unter uns-Vater! Seit vergangenem Donnerstag ist der deutsche Schauspieler Constantin Lücke in der beliebten Serie als neuer Till Weigel zu sehen – und das scheint Yannik, der seit 2018 Tills Sohn Connor Weigel verkörpert, zu freuen: Jetzt hieß der Schauspieler den neuen "Unter uns"-Star Constantin am Set willkommen – und teilte aus diesem Anlass ein gemeinsames Foto in den sozialen Medien!

"Herzlich willkommen", stellte Yannik den neuen Kollegen Constantin jetzt seinen Instagram-Fans vor und betonte: "Schön, dass du dabei bist!" Doch bei diesen liebevollen Worten blieb es nicht: Der 29-Jährige postete einen Schnappschuss von sich und Constantin, auf dem das "Unter uns"-Vater-Sohn-Gespann zufrieden lächelt. Zusätzlich setzte der Connor-Darsteller die Hashtags "Crew-Liebe" und "Vater und Sohn".

Yannik ist aber nicht der einzige "Unter uns"-Darsteller, der von dem Neuankömmling begeistert ist – auch Patrick Müller (32), der in der beliebten Daily die Rolle des Tobias Lassner spielt, schwärmte gegenüber Promiflash bereits von Constantin: "Er ist ein sehr sympathischer Kerl und ich freue mich, dass er nun Teil der 'Unter uns'-Familie ist", berichtete er von der Zusammenarbeit mit seinem neuen Kollegen.

Instagram / _yannikmeyer_ Yannik Meyer, Schauspieler

ActionPress Constantin Lücke, deutscher Schauspieler

Instagram / actpm Patrick Müller, Schauspieler

