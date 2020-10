Dieser Jungstar bewirbt sich um die Rolle der Amy Winehouse (✝27)! Mitch Winehouse – der Vater der 2011 verstorbenen "Valerie"-Sängerin – ist aktuell auf der Suche nach einer Schauspielerin, die seine tote Tochter in einem Biopic verkörpern soll. In ein bis zwei Jahren soll das bewegte Leben der Musikerin auf die große Leinwand kommen. Jetzt brachte sich Stranger Things-Star Millie Bobby Brown (16) in einem Interview für die Hauptrolle ins Gespräch.

Laut The Sun sagte die "Enola Holmes"-Darstellerin: "Ich würde liebend gern Amy Winehouse spielen. Ich liebe ihre Musik und ihre Geschichte hat eine große Bedeutung für mich." Millie bezeichnete die Sängerin als Musikikone, deren Werk immer noch relevant sei. Ob die Begeisterung der Jungschauspielerin bei Mitch Winehouse wohl auf offene Ohren gestoßen sind? Bisher ist unklar, wen Amys Vater für die Titelrolle des Biopics im Auge hat. Im Mai sagte er, mithilfe eines erfahrenen Filmproduzenten entscheiden zu wollen, wer seine Tochter mimen wird.

Laut Mitch soll auch ein Musical über das Leben der Sängerin in Planung sein. Amy Winehouse starb am 23. Juli 2011 an einer Alkoholvergiftung. Sie feierte große Erfolge als Musikerin, hatte aber mit Drogensucht und psychischen Problemen zu kämpfen.

Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de