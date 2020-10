Darya Sudnishnikova und ihr Freund Ivan gehen von nun an getrennte Wege! Vor wenigen Monaten machte die 14-Jährige Schlagzeilen, die über die Landesgrenzen ihrer russischen Heimat hinausgingen. Sie war schwanger und plante, das Baby mit ihrem heute elfjährigen Partner aufzuziehen. Auch wenn viele nicht an ihre Liebe glaubten, war Darya wohl der festen Überzeugung, dass ihr Vorhaben aufgehen würde. Doch jetzt muss sie einen herben Rückschlag erleiden: Ivan hat sich von Darya getrennt!

Auf TikTok berichtete der Webstar sichtlich aufgebracht von seiner Trennung. "Ivan hat sich von mir getrennt und mir nicht gesagt warum. Er meinte nur, ich soll selbst darüber nachdenken", gab die Rothaarige preis. Ob sie ihn schmerzlich vermisse? "Nein, ich will ihn auch nicht zurück, er will mich nicht verstehen", stellte die frischgebackene Mutter klar. Der Elfjährige soll gelogen haben, als er meinte, dass er für sie und ihre Tochter Emily da sein werde, gab die Jugendliche an.

"Er denkt immer, dass er Recht hat", ließ Darya ihrer Wut über ihren einstigen Partner freien Lauf. Später habe sie herausgefunden, dass Ivan einen Tag nach ihrer Trennung bereits eine neue Freundin gefunden haben soll, berichtete sie. Daher glaube sie, dass nicht sie der Grund für seinen Entschluss sei – sondern seine neue Flamme, beteuerte die 14-Jährige.

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova im September 2020

