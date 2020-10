Eigentlich waren Michael Wendler (48) und Timo Berger gute Freunde! Deshalb war der Reiseunternehmer auch damit beauftragt worden, die nachträglich TV-Hochzeit des Schlagerstars mit Laura (20) zu organisieren. Aus eigener Tasche will Timo knapp 30.000 Euro in die Planung des Events vorab investiert haben. Doch nach dem kürzlichen Wendler-Eklat wurde die Übertragung der Hochzeit von RTL abgesagt. Und Timo sitzt jetzt auf einem Schuldenberg, den der Wendler offenbar nicht begleichen möchte.

Also richtete sich der Hochzeitsplaner jetzt verzweifelt an die Presse und sagte gegenüber Bild: "Seit acht Monaten habe ich mit meiner Reiseagentur rund um das Thema der Hochzeit gearbeitet. Jetzt bleibe [ich] auf dem Schaden in Höhe von 29.500 Euro sitzen." Michaels Manager – Markus Krampe – habe versucht, RTL dazu zu bewegen, die Rechnungen zu übernehmen. Aber auch der TV-Sender habe den Reiseunternehmer nicht für seine bereits getätigten Zahlungen entschädigen wollen.

Laut eigenen Angaben hatte Berger bereits zwölf Flüge nach Las Vegas gebucht – für das Brautpaar und alle geladenen Gäste. Auch eine Hochzeitssuite und neun Luxus-Doppelzimmer will der 38-Jährige schon vorab bezahlt haben. Weder RTL noch der Wendler wollten sich bisher zu den Vorwürfen äußern.

