Was hat es mit Laura Müllers (20) Statement tatsächlich auf sich? In den vergangenen Wochen hatte Lauras Mann Michael Wendler (48) immer wieder mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien bezüglich der aktuellen Gesundheitslage für Schlagzeilen gesorgt. Aus diesem Grund hatte sein Manager Markus Krampe nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Schlagersänger, sondern auch mit dessen Frau Laura beendet. Diese brachte ihre große Enttäuschung zuletzt in Form eines Social-Media-Statements zum Ausdruck. Doch hat Laura dieses Statement etwa gar nicht selbst verfasst – steckt etwa der Wendler dahinter? Das vermutete jetzt zumindest der Ex-Manager...

"Dieses Statement sieht mir sehr nach Michaels Handschrift aus", äußerte Markus seinen Verdacht gegenüber Bild. Aus diesem Grund schwebe er inzwischen in großer Sorge um die 20-Jährige. "Jetzt mache ich mir langsam Sorgen um sie", verdeutlichte der Unternehmer und wünschte sich: "Es wird Zeit, dass ihr Vater da mal aktiv wird."

Zudem habe Laura im Netz verlauten lassen, dass sie nicht nur auf geschäftlicher, sondern vor allem auf menschlicher Ebene enttäuscht sei – und das kann Markus so gar nicht verstehen. "Ich habe ihr in den letzten Wochen immer wieder meine Hilfe angeboten", berichtete er und merkte an: "Es kam aber nichts zurück." Aus diesem Grund könne er Lauras Vorwürfe, kein guter Freund zu sein, nicht nachvollziehen.

Revierfoto / ActionPress Markus Krampe, Ex-Manager von Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

