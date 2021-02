Neil Patrick Harris (47)' Mann wurde operiert! Der How I Met Your Mother-Darsteller und sein Liebster David Burtka (45) lassen ihre Community im Netz stets an ihrem Leben teilhaben. So posten sie regelmäßig niedliche Familien-Pics mit ihren putzigen Zwillingen Harper Grace (10) und Gideon Scott (10). Dass sie aber nicht nur fröhliche Augenblicke veröffentlichen, beweisen sie nun einmal mehr – denn Neil erzählte im Internet, dass sein Ehemann eine Wirbelsäulen-OP hinter sich hat. Wie geht es David jetzt nach dem Eingriff?

Via Instagram gab Neil ein Gesundheits-Update seines Mannes. Unter einem Bild, welches David im Krankenbett zeigt, erklärte er: "Es war intensiv. Es hat über sieben Stunden gedauert, aber er ist in guter Stimmung und es geht ihm gut!" Das zeigt der Patient auch, denn auf dem Schnappschuss hält er beide Daumen nach oben! Natürlich habe sich der blonde Schauspieler Sorgen um seinen Gatten gemacht, während er auf einen Anruf aus dem Krankenhaus wartete. Dankbar über den positiven Verlauf der OP richtete er schlussendlich noch rührende Worte an David.

"Ich liebe dich. Deine Stärke inspiriert mich", textete Neil unter das Posting. Daraufhin veröffentlichte er sogar ein lustiges Video von David nach seiner Vollnarkose, in dem er noch sichtlich verwirrt vor sich herbrabbelt und lacht. Seine Fans schickten ihm virtuelle Genesungswünsche unter dem Clip.

Anzeige

Instagram / nph David Burtka, Februar 2021

Anzeige

Instagram / nph Neil Patrick Harris, David Burtka und ihre Kinder

Anzeige

Instagram / nph David Burtka, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de