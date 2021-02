Nanu? Was ist bei Ralf (45) und Cora Schumacher (44) los? Seit ihrer Scheidung im Jahr 2015 läuft es zwischen dem Rennfahrer und seiner Ex-Frau nicht immer nur rosig. Mal wird im Netz gestritten und wenig später wirken die beiden schon wieder wie ein Herz und eine Seele. Zuletzt schien das Ex-Paar wieder auf Versöhnungskurs zu sein. Wie nah die beiden sich inzwischen offenbar wieder stehen, beweisen sie jetzt im Netz: Anscheinend hat Ralf Cora einen Strauß Blumen zum Valentinstag geschenkt.

Auf Instagram teilte die Blondine jetzt einen Schnappschuss mit einem schönen Strauß Blumen. Ihren Post versah sie lediglich mit einem Herz-Emoji. Wer ihr diese Aufmerksamkeit hat zukommen lassen, verriet sie darin also noch nicht. Wenig später teilte ihr Ex-Mann dasselbe Bild allerdings in seiner Story, die Cora auch prompt repostete. Das Valentinstagsgeschenk scheint also von dem Formel-1-Star zu stammen.

Wie Cora den Valentinstag verbringt, ist nicht klar. In Sachen Liebe hatte die 44-Jährige in den vergangenen Monaten allerdings nicht viel Glück. Die Datingshow Coras House of Love verließ sie zwar als vergebene Frau, ihre Beziehung zu Denny Heidrich sollte aber nicht lange halten.

Getty Images Ralf Schumacher bei den Das Goldene Lenkrad Awards, 2011

Instagram / coraschumacher Cora Schumachers Blumenstrauß

Getty Images Cora Schumacher in Hamburg, 2010

