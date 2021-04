Willi Herren (✝45) führte einen Kampf gegen die Abhängigkeit. Am 20. April erreichte die deutsche Promiwelt eine Schocknachricht: Reality-TV-Star Willi Herren starb im Alter von 45 Jahren. Zahlreiche V.I.P.s, Freunde und Fans äußerten im Netz ihre große Bestürzung. Grund für den plötzlichen Tod des Entertainers soll eine Überdosis sein. Die Vermutung könnte sich bewahrheiten. Denn Willi kämpfte seit Jahren immer wieder gegen verschiedene Süchte an!

Im Jahr 2017 nahm Willi an Promi Big Brother teil und sprach in dem Reality-TV-Format öffentlich über seine Kokainsucht. "Ich war mal kokainabhängig, habe sechs Aufenthalte in der Betty-Ford-Klinik [Anm. d. Red.: Privatklinik für Suchterkrankungen] hinter mir. Ich habe bestimmt zwei Jahre meines Lebens in Kliniken verbracht", offenbarte der Partyschlagersänger damals in der Sendung.

Ein Jahr später sprach Willi im Netz dann auch offen über seine Tablettensucht. Er sei Valium-abhängig gewesen und habe sich zu dem Zeitpunkt in einer Entgiftungstherapie befunden. "Ich merke, dass es nicht nur körperlich, sondern vor allem auch psychisch absolut notwendig war. Ich war 20 Jahre lang tablettenabhängig, ohne es zu wissen", gab der 45-Jährige auf Facebook preis.

In einem RTL-Interview erklärte der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer daraufhin, dass sein Arzt ihm damals den nötigen Warnschuss gegeben habe. "Es ist wirklich ein Wunder, dass sie wirklich noch hier sitzen und leben", redete der Mediziner Tacheles mit ihm. Zu den Hochzeiten seiner Sucht soll der TV-Star rund 150 Tabletten im Monat geschluckt haben – die meisten davon seien Valium gewesen. Als Gründe für seinen Konsum gab das bekannte Fernsehgesicht immer wieder an, es seien "Sorgen, die Selbstzweifel, der Erfolgsdruck, die eigens kreierten Existenzängste".

Neben Kokain und Tabletten war Willi auch dem Alkohol verfallen. Vor zwei Jahren gab der Lindenstraße-Star gegenüber RTL an, er mache in einer Klinik eine Langzeittherapie. Nach der einjährigen Therapie schien er tatsächlich auf dem Weg der Genesung zu sein. Mit welchen Dämonen Willi zuletzt kämpfte, ist bisher nicht vollständig geklärt. Laut neuesten Bild-Informationen sollen Beamte, als sie ihn auffanden, in Willis Wohnung Kokain sichergestellt haben.

