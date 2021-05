Patrick und Antonia stecken noch nicht in der konkreten Nachwuchsplanung! Immer wieder gibt es Gerüchte, dass die beiden Bauer sucht Frau-Stars bereits ans baldige Kinderkriegen denken. Vor wenigen Wochen stellte Antonia allerdings klar, dass das für sie momentan noch kein Thema sei. Wenn sie ein Kind erwarten sollte, würde sie es ihren Fans schon rechtzeitig mitteilen. Doch wann könnte es soweit sein?

In einer Instagram-Fragerunde erklärte die 21-Jährige: "Selbstverständlich wollen wir eine Familie gründen. Ich möchte gerne jung Mutter werden, am liebsten, bevor ich 25 bin." Demnach könne sie sich gut vorstellen, in zwei bis drei Jahren das erste Baby zu bekommen. "Aber davor fehlt noch der alles entscheidende Ring am Finger", betonte die Kosmetikerin. Bis zur Hochzeit dürfte es dann also auch nicht mehr allzu lange dauern.

In nächster Zeit wollen Patrick und Antonia aber offenbar erst einmal weitermachen wie bisher. Eigentlich hatte die Hannoveranerin geplant, zu ihrem Liebsten an den Bodensee zu ziehen. Im April machte sie jedoch klar, dass dieses Vorhaben zunächst auf Eis liege.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick auf dem Staffelberg

