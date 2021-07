Ben Affleck (48) und Jennifer Lopez (51) haben es schon wieder getan! Seit einigen Monaten kursieren die Gerüchte, dass die "Jenny From the Block"-Interpretin und der ehemalige Batman-Darsteller sich wieder in einer Beziehung befinden. Bisher gab es noch keine öffentliche Bekanntgabe, doch in regelmäßigen Abständen tauchen eindeutige Fotos der beiden Stars auf. Jetzt wurde das vermeintliche Paar gemeinsam im Universal-Studios-Freizeitpark abgelichtet.

Auf den Bildern, die exklusiv TMZ vorliegen, sieht man die beiden Promis, wie sie ausgelassen mit einigen Attraktionen des Themen-Parks fuhren. Begleitet wurden die Schauspieler dabei von zwei jungen Mädchen. Doch die 51-Jährige und der 48-Jährige kamen bei ihrem gemeinsamen Ausflug selbstverständlich nicht ohne ihren persönlichen Bodyguards aus und konnten ihre Promi-Privilegien bestens nutzen. Als Jennifer und Ben beispielsweise zusammen mit der Jurassic World-Bahn fahren wollten, teilte ihnen die Security ihren eigenen Waggon zu. Zudem kamen und verließen sie das Fahrgeschäft über einen besonderen Ein- und Ausgang.

Obwohl sie offiziell nicht wieder zusammen sind, wurden Ben und J.Lo bereits mehrfach zusammen von einigen Paparazzi fotografiert und sollen sogar schon Hochzeitspläne schmieden. Es scheint so, als wollten sie ihre wieder aufflammende Liebe gar nicht mehr geheim halten wollen. Erstmals waren Schnappschüsse von Bennifer im Mai bei einem gemeinsamen Wochenendtrip aufgetaucht.

©2002 RAMEY PHOTO Jennifer Lopez und Ben Affleck, Dezember 2002

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Daredevil"

