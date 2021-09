Nathalie Volk (24) wollte das Ende ihrer Partnerschaft nicht alleine vollziehen. Im November 2019 gab das Model die Auflösung ihrer Verlobung mit Frank Otto (64) bekannt. Nur wenig später war sie dann offiziell wieder in festen Händen – sie geht seitdem mit Timur durchs Leben, der kürzlich sogar um ihre Hand anhielt. Jetzt verriet ihr Liebster, dass er bei ihrer Trennung von Frank anwesend war.

In einem Interview mit RTL sprach das Paar nun zum ersten Mal über ihre Liebe. Dabei erzählten die beiden, dass die ehemalige GNTM-Kandidatin bei ihrem Kennenlernen noch mit Frank liiert war. Als Nathalie dann den Schlussstrich ziehen wollte, begleitete sie der Rocker. Er habe die Brünette sogar dazu ermutigt, sich von Frank zu trennen. Die drei hätten sich schließlich in einem Hotel getroffen, wo die in Nienburg an der Weser geborene Schönheit dem 64-Jährigen offenbart habe, dass sie nun mit dem dunkelhaarigen Muskelmann zusammen sei. "Frank hat es akzeptiert und [...] dann war die Sache gegessen", erinnerte sich Timur.

Mittlerweile darf Nathalie aber nicht mehr über ihren Ex-Verlobten sprechen, da sie nach dem Ende der Partnerschaft eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet hatte. Das hält ihren jetzigen Freund aber nicht davon ab, dem Medienunternehmer eine deutliche Ansage zu machen. "Ich habe auch schon zu Frank gesagt, er soll auch aufhören über meine Frau [...] zu reden in der Presse", berichtete der Tattoo-Fan. Klingt, als sei hier doch noch nicht alles vom Tisch.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur, Juni 2021

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2020 in Hamburg

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

