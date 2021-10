Natascha Ochsenknecht (57) ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Oma geworden. Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) gaben die Geburt ihrer Tochter Snow Elanie bekannt. Fans im Netz reagierten gemischt. Neben Diskussionen zu dem Namen des Babys gab es auch viele Kommentare zur aktuellen Beziehungssituation zwischen Jimi und Yeliz. Jetzt meldete sich Natascha zu Wort und machte eine klare Ansage.

In einem Video auf Facebook wandte sie sich nun an ihre Follower. Sie habe ihre Mutter zum Geburtstag überrascht und verbringe jetzt die nächsten Tage bei ihr in Fulda. Neben dem Update hat sie eine klare Message. "Und für alle anderen, die wieder meinen, sie könnten ihre Nase in unsere privaten Angelegenheiten stecken, kann ich nur sagen: Dumm gelaufen, weil es geht euch einfach einen Scheiß an", stellte Natascha klar. "Urteilt nicht nach dem, was ihr seht oder lest, sondern urteilt doch einfach danach, wie es tatsächlich ist, wenn ihr die Wahrheit wisst", führte die 57-Jährige weiter aus.

Zur Geburt von Snow Elanie gratulierte Natascha ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter mit einem süßen Post auf Instagram. In ihrer Story bekräftigte sie außerdem, dass sie den heiß diskutierten Babynamen wunderschön findet.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Reality-TV-Star

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Mutter Natascha

