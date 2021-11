Hat er etwa eine krasse Veränderung gewagt? Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) gehen mittlerweile seit fast einem Jahr getrennte Wege und stecken aktuell noch mitten in der Scheidung. Erst vor wenigen Tagen kamen dann Gerüchte auf, dass der Keeping up with the Kardashians-Star Pete Davidson (27) daten soll. Ist das jetzt Kanyes Reaktion darauf? Der Rapper zeigt sich nämlich mit einer krassen Typveränderung: Kanye hat offenbar keine Augenbrauen mehr!

Paparazziaufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigen den 44-Jährigen am Dienstag nach einem Dinner in Malibu. Aufmerksamen Fans dürfte auf diesen Fotos ein Detail aber nicht entgangen sein: Der Musiker hat keine Augenbrauen mehr. Ob er seine Brauen nur gebleacht oder ganz abrasiert hat, ist bislang sein Geheimnis. Fans hatten den "Stronger"-Interpret allerdings schon Ende Oktober ohne Augenbrauen bei seinem Sonntagsgottesdienst entdeckt.

Zwischen Kanye und seiner Ex Kim fließt ganz offensichtlich aber kein böses Blut. Wie ein Insider vor wenigen Wochen ausgeplaudert hatte, ziehen die beiden der vier gemeinsamen Kinder wegen an einem Strang. "Kanye und Kim kommunizieren momentan so gut wie seit Monaten nicht mehr. Er sieht auch die Kinder viel öfter", hatte die Quelle gegenüber Hollywood Life verraten.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Ehemann Kanye West

