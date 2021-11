John Travolta (67) feiert den Geburtstag seines Sohnes Ben (11). Der Sprössling des Grease-Darstellers ist inzwischen elf Jahre alt und der Schauspieler könnte kaum stolzer auf ihn sein. Nachdem John im vergangenen Jahr seine Frau und die Mutter seiner Kinder Kelly Preston (✝57) an Krebs verloren hatte, scheint Familie nun umso wichtiger für den zweifachen Vater zu sein. Jetzt ehrt er seinen Sohn Ben auf Social Media.

"Alles Gute zum Geburtstag, mein wunderschöner Junge. Dein Papa hat dich lieb", verkündete der 67-Jährige auf Instagram. Dazu teilte er einen Schnappschuss von sich und seinen Kids Ben und Ella (21). Auch die 21-Jährige richtete ein paar liebevolle Worte an ihren jüngeren Bruder: "Du bist der süßeste Junge, den ich kenne. Du bringst mir ständig so viel bei und bringst so viel Licht in unser Leben. Ich hab dich lieb."

Im Netz teilt John regelmäßig Bilder seiner Familie – neben süßen Vater-Sohn und Vater-Tochter-Momenten postet der "Pulp Fiction"-Darsteller auch immer wieder Bilder seiner verstorbenen Frau Kelly. Erst vor einigen Wochen trauerte er auf Instagram um die Schauspielerin, denn sie wäre im Oktober 59 Jahre alt geworden.

Instagram / ella.travolta John Travoltas Sohn Ben

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

Getty Images Kelly Preston im Jahr 2018

