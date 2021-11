Hier strahlen Papa und Sohn um die Wette! John Travolta (67) begeistert seine Community regelmäßig als fürsorglicher Familienvater im Netz. Sein Social-Media-Profil ist gefüllt mit zahlreichen Fotos seiner Kinder Benjamin Travolta (10) und Ella Bleu Travolta (21). Doch auch Aufnahmen von seinem verstorbenen Sohn Jett und seiner geliebten Frau Kelly Preston (✝57), die erst im vergangenen Jahr ihrem Brustkrebsleiden erlag, bestimmen den Kanal des Amerikaners. Nun startete John mit einem süßen Halloween-Selfie in den November.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Grease-Star ein Bild von sich und seinem Sohn Ben. Die zwei melden sich auf dem Schnappschuss vom Strand und lächeln glücklich in die Kamera. "Fröhliches Halloween an alle! Welchen Schokoriegel hast du als Kind an Halloween am liebsten gegessen?", betitelte der Oscargewinner das Familienfoto. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, denn seine Tochter Ella kommentierte umgehend: "Reese's!!". Über 355.000 Menschen gefiel der private Einblick von John.

Erst im August dieses Jahres erzählte der Schauspieler, wie er seinem Sohn Ben den schmerzlichen Tod seiner Mutter Kelly beibrachte. Er habe damals versucht, seinem Nachwuchs auf verständliche Weise zu erklären, wie man mit der Trauer leben kann. Er erinnerte sich, Ben gesagt zu haben: "Niemand von uns weiß, wann er gehen oder wie lange er bleiben wird. Ich könnte morgen sterben, du auch, jeder könnte das. Also lass es uns so betrachten, als wäre es ein Teil des Lebens. Du tust einfach dein Bestes, um so lange wie möglich zu leben."

Instagram / johntravolta John Travolta mit seiner Tochter Ella Bleu Travolta und seinem Sohn Benjamin Travolta

Instagram / johntravolta John Travolta und Kelly Preston mit ihrem Sohn Benjamin

Instagram / johntravolta John und Benjamin Travolta

