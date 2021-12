Winnie Harlow (27) scheint ziemlich viel Spaß zu haben! Durch ihre Teilnahme an der 21. Staffel von America's next Topmodel wurde die Beauty mit jamaikanischen Wurzeln 2014 bekannt. Seitdem begeistert sie auf ihrem Social-Media-Account regelmäßig rund 9,2 Millionen Follower mit ihrem Händchen für Mode. Auch Einblicke in ihren Alltag teilt sie dort oft und gern. Nun wurde Winnie mit einigen Freunden in einem Freizeitpark fotografiert, wo sie eine kleine Netzauszeit genoss.

Anfang Dezember wurde das Model von einigen Paparazzi in Hollywood gesehen und vielfach abgelichtet. Dort verbrachte Winnie den Tag mit einigen Freunden in den Universal Studios, wo die kleine Gruppe auch einige Attraktionen fuhr. So erkundete die gebürtige Kanadierin beispielsweise "The Wizarding World of Harry Potter", wo sie mit der Hippogreif-Bahn fuhr. Auch in das berühmte Jurassic World-Fahrgeschäft stieg sie. Augenscheinlich amüsierte sich die 27-Jährige dabei gut, denn auf einigen Aufnahmen ist zu erkennen, dass sie ausgelassen mit ihrer Begleitung lacht. Von dem Tag postete sie allerdings nichts im Netz.

Offenbar scheint der ehemalige Victoria's Secret-Engel aktuell bester Laune zu sein und ihrem Ex-Freund Kyle Kuzma (26) keine Träne mehr hinterherzuweinen. Knapp ein Jahr lang waren die beiden ein Paar, bis sie Ende Oktober schließlich ihre Trennung bekannt gaben. Die Gründe für das Liebesaus sind bisher allerdings nicht bekannt.

Anzeige

@CelebCandidly / MEGA Winnie Harlow im Dezember 2021

Anzeige

@CelebCandidly / MEGA Winnie Harlow im Dezember 2021

Anzeige

@CelebCandidly / MEGA Winnie Harlow im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de