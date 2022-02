Diese beiden sind schwer verliebt. Kanye West (44) ist nach der Trennung von Kim Kardashian (41) wieder in festen Händen und scheut sich nicht, seine Liebe auch allen zu zeigen. Auf der Fashion Week in Paris trat er sogar schon ganz öffentlich mit seiner Freundin Julia Fox (32) als Pärchen auf. Ihm scheint es also wirklich ernst zu sein – dabei daten die beiden sich erst knapp einen Monat! Kein Hindernis für den Rapper: Jetzt soll Kanye sogar schon planen, um Julias Hand anzuhalten.

Ein Insider erzählte Closer, dass der Künstler schon bereit sei, die Frage aller Fragen zu stellen. Er könne es gar nicht abwarten, der Schauspielerin endlich einen Heiratsantrag zu machen. "Er findet, dass Julia perfekt zu ihm passt und will sichergehen, dass sie weiß, wie ernst es ihm erst", erklärte die Quelle. In Paris habe Ye seiner Liebsten, die er erst dieses Silvester kennenlernte, sogar schon einen extra gefertigten Ring als Zeichen dafür geschenkt.

Kanyes Noch-Ehefrau Kim soll über die Vorstellung der neuen Stiefmutter für ihre vier gemeinsamen Kinder gar nicht glücklich sein. Kims Mama Kris (66) versuche so gut es geht, zwischen den zerstrittenen Ex-Partnern zu vermitteln. "Ye hat Kris schon gesagt, dass Julia eines Tages seine Frau werden könnte", berichtete der Insider.

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

