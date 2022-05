Es ist ihr erstes Event nach seinem Tod! Ende März ging Kelsey Parker mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Ihr Mann und The Wanted-Star Tom Parker (✝33) ist im Alter von 33 Jahren verstorben. Dass er an einem Gehirntumor erkrankt war, machte der Musiker bereits im Oktober 2020 publik. Wie es ihr nach dem Tod ihres Mannes geht, teilt die hübsche Blondine seitdem immer wieder öffentlich mit ihrer Community. Nun verriet sie, dass sie das erste Mal ohne Tom auf Reisen geht.

Via Instagram richtete sich Kelsey am Freitag mit emotionalen Worten bei ihren Fans und verriet, dass sie am Wochenende ihre erste Reise ohne Tom angetreten hatte. Um bei der Hochzeit ihrer Freundin dabei zu sein, hat sie sich deshalb auf den Weg nach Irland gemacht. "Es wird wirklich ein seltsames Wochenende für mich und es wird sicherlich bittersüß werden. Es wird die erste Veranstaltung, die erste Hochzeit sein, auf der ich ohne ihn sein werde", teilte sie mit ihrer Community.

Bereits in den letzten Wochen meldete sich Kelsey immer wieder mit herzzerreißenden Statements bei ihren Fans und auch der Community von Tom. Bei einem TV-Auftritt in der britischen Talkshow "Loose Woman" verriet sie Anfang Mai, dass sie die Anwesenheit von Tom noch immer spüren würde. Um ihrer spirituellen Bindung nachzugehen, hat die Witwe inzwischen sogar ein prominentes Medium aufgesucht.

Instagram / tomparkerofficial Die Schauspielerin Kelsey Parker mit ihrem Mann Tom Parker

Getty Images Kelsey Parker im Dezember 2021

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker und seine Frau Kelsey im August 2018 in Thailand

