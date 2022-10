In Los Angeles gesichtet: Datet Kanye West dieses Model?

Hat Kanye West (45) eine Frau an seiner Seite? Seit vergangenem Jahr gehen er und seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) getrennte Wege. Daraufhin bandelte der Modedesigner unter anderem mit der Laufstegschönheit Irina Shayk (36) und dem Model Vinetria an – mit Letzterer wurde er erst vor wenigen Tagen Händchen haltend beim Betreten eines Hotels gesehen. Doch ist Vinetria nicht die einzige Frau an der Seite des Musikers? Kanye wurde jetzt mit dem Model Juliana Nalú gesichtet!

Wie die Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen, wurde Kanye gemeinsam mit dem brasilianischen Model beim Verlassen eines Restaurants gesehen: Dabei trug der Rapper eine schwarze Hose und einen Sweater in derselben Farbe, während Juliana ein graues Kleid mit markanten Cutouts wählte. Außerdem ergänzten die beide ihre Looks mit einem Cap aus Kanyes neuster Kollektion. Bis dato ist nicht bekannt, wann oder wo genau sich Kanye und Juliana kennengelernt haben – beide waren allerdings in der vergangenen Woche zur etwa gleichen Zeit in Paris.

Juliana scheint die Aufmerksamkeit sichtlich zu genießen: Nachdem bekannt geworden war, dass es sich bei der mysteriösen Frau um das Model handelte, postete sie selbst einige Aufnahmen der Paparazzis auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / juliananalu Juliana Nalú, Model

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / juliananalu Juliana Nalú, Model

