Niall Horan zeigt Songs zuerst seiner Freundin und Familie!

Niall Horan (29) zählt auf die Unterstützung seiner Liebsten. Das ehemalige One Direction-Mitglied startete nach Auflösung der Band als Solokünstler durch. Doch während er bislang größtenteils über Herzschmerz sang, stimmt er nun eine positivere Note an – das liegt wohl daran, dass er glücklich vergeben ist. Im Herbst 2021 hatte er die Gerüchte um eine neue Liebe in seinem Leben bestätigt. Die Beziehung mit Amelia Woolley hält er weitestgehend privat. Gegenüber Promiflash offenbart er: Seine Freundin und seine Familie sind die größte Unterstützung für Niall!

Im Interview mit Promiflash erzählt er, dass er meist an mehreren Liedern gleichzeitig arbeite und seinen Fortschritt zu Hause präsentiere. Doch nicht viele Ohren bekommen seine Musik vor der Veröffentlichung zu hören. "Ich versuche normalerweise, das Team für lange Zeit möglichst kleinzuhalten", berichtet er. Wer durfte Songs wie seine aktuelle Neuerscheinung "Meltdown" wohl zuerst hören? Amelia und seine Familie seien die größte Unterstützung dabei. "Bei dem, was ich tue, ist es wichtig, gute Leute um sich zu haben, die dein bestes Interesse im Sinn haben", erklärt er.

Die Fans der Boyband-Sensation hoffen immer wieder auf eine Reunion der One-Direction-Jungs. Zuletzt kam das Gerücht auf, die fünf würden in der letzten Show von James Corden (44) zusammenkommen. Doch diese Hoffnung musste Niall seinen Fans nehmen: "Bis wir nicht sagen, dass etwas passiert, passiert auch nichts." Derzeit sei der Sänger jedenfalls überaus zufrieden mit seiner Solokarriere. "Ich veröffentliche bald ein Album, bin auf vielen Festivals, gehe auf Tour – es ist also eine gute Zeit für mich", freut er sich.

