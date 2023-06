Tierischer Spaß: Hier shootet Jennifer Lawrence mit Hunden

Bei diesem Shooting hatte Jennifer Lawrence (32) garantiert viel Spaß! Die US-amerikanische Schauspielerin steht nicht nur immer wieder für große Filmproduktionen vor der Kamera – die Oscar-Preisträgerin modelt auch hin und wieder für große Modefirmen: Unter anderem ist sie regelmäßig das Werbegesicht für die Luxusmarke Dior. Dieses Mal hat die "No Hard Feelings"-Darstellerin allerdings tierische Gesellschaft beim Shooting: Jennifer modelt erneut für eine große Kampagne – und zwar mit drei Hunden!

Diese neuen Paparazzifotos zeigen Jen am Mittwoch beim Dreh eines Werbespots in der US-amerikanischen Metropole New York City: Während der Aufnahme des neuen Projekts für das Label Dior stolziert die Mutter eines Sohnes mit gleich drei Hunden über die Bürgersteige der Großstadt. Dabei trägt die Hunger Games-Darstellerin einen eleganten Trenchcoat, eine Hose aus fließendem Stoff und ein helles Oberteil. Zudem hat sie sich ganz lässig einen Pullover um die Schulter gebunden.

Für Jennifer ist es aber nicht das erste Mal, dass sie gemeinsam mit einem Tier vor der Kamera steht. Für ein Shooting des Modemagazins Vogue hatte die preisgekrönte Schauspielerin in der Vergangenheit unter anderem bereits mit einem Pferd vor der Kamera gestanden.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence in Cannes, Mai 2023

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence im Juni 2023 in New York City

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de