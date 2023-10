Kanye West und Sohn Saint besuchen gemeinsam Fußballspiel

Kanye West (46) ist die Verbindung zu seinen Kindern wichtig. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (42) hat er vier Kids: North (10), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4). Inzwischen ist die Ehe des Rappers und des Realitystars aber gescheitert – und der Musiker schon wieder neu mit Bianca Censori verheiratet. Immer wieder streitet das Ex-Paar um die Erziehung des gemeinsamen Nachwuchses. Nun waren Kanye und sein ältester Sohn Saint zusammen im Fußballstadion.

Bilder, die DailyMail vorliegen, zeigen das Vater-Sohn-Gespann am vergangenen Samstag bei einem Fußballspiel des AC Mailand gegen den FC Genua. Nebeneinander saßen die beiden in der Luxusloge des Stadions in Genua und verfolgten das Spiel der Serie A angespannt. Kanye schien sich während der Partie bestens zu amüsieren und strahlt auf den Fotos über das ganze Gesicht. Vor dem Spiel war ihm noch ein extra angefertigtes Trikot des Heimvereins überreicht worden – trotzdem verlor Genua mit 0:1 gegen Mailand.

Kanye hält sich zusammen mit seiner Frau Bianca schon länger in Italien auf. Dort ist das Paar aber nicht unbedingt willkommen: Wegen seiner anzüglichen Outfits sorgt es immer wieder für Schlagzeilen. So hatte der kontroverse Künstler beispielsweise auf einem Wassertaxi in Venedig seinen nackten Hintern enthüllt.

US-Rapper Kanye West während eines Events

Kanye West und Söhnchen Saint im September 2023

Kanye West und Bianca Censori

