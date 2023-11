Hat Kanye West und Bianca Censoris Liebe etwa keine Zukunft?

Hängt bei Kanye West (46) und Bianca Censori etwa gehörig der Haussegen schief? Nur kurz nach der Scheidung von Kim Kardashian (43) hatte der Musiker seiner Angestellten das Jawort gegeben. Vor wenigen Tagen kamen jedoch Gerüchte auf, dass die beiden aktuell eine Beziehungspause einlegen sollen. Angeblich seien die Freunde der Designerin besorgt darüber, dass der Rapper sie womöglich in eine Kopie seiner Ex verwandle. Laut einer Expertin haben Kanye und Bianca keine gemeinsame Zukunft!

Eine Expertin für Körpersprache und Promi-Wahrsagerin hat sich mit den beiden auseinandergesetzt. Laut Inbaal Honigman habe Bianca in Dubai den Eindruck gemacht, sich von ihrem Ehemann zu distanzieren. Auch die Tarotkarten haben wohl keine Zukunft für das Liebespaar in petto. "Kanye hängt noch an der Beziehung und hat Gefühle für die Frau, aber er ist der einzige, der in der Beziehung Gefühle hat", erklärt die Hellseherin gegenüber Mirror. Bei Bianca sehe das aber anders aus. "Sie wird ihren Part in der Beziehung spielen, wenn für sie etwas dabei herausspringt, aber nicht aus Liebe heraus", fügt Inbaal hinzu.

Ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt die beiden allerdings erst vor wenigen Tagen ausgelassen auf einer Party in Dubai. Darin tanzen Kanye und Bianca eng beieinander und kommen aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Nach einer Liebeskrise oder gar einer Beziehungspause sehen diese Aufnahmen eher nicht aus.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige

ActionPress Bianca Censori

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de