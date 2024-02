Erneuter Ausraster: Kanye West attackiert Designerin verbal!

Das macht ihn ziemlich wütend! Kanye West (46) sorgte in den vergangenen Monaten zahlreiche Male für Schlagzeilen. Nicht nur seine Beziehung zu seiner Ehefrau Bianca Censori erregte Aufsehen, sondern auch vermehrte Ausraster, die sich der Rapper geleistet hatte, machten die Runde. Jetzt scheint der Ex von Kim Kardashian (43) seinen Gefühlen abermals freien Lauf zu lassen: Kanye greift eine Designerin verbal im Netz an!

In seiner Instagram-Story veröffentlicht der Unternehmer mehrere Screenshots von einer Konversation mit einer Nutzerin, die sich einen Witz über seinen neuen Schuh-Launch erlaubte: "Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Spiel so nicht mit mir!" Der Rapper sei sauer, da er stolz darauf sei, nach der Trennung von Adidas seine eigene Schuhkollektion auf den Markt zu bringen. "Ich habe so viel Arbeit in jedes Produkt reingesteckt. [...] Das ist nicht lustig! Ich habe ein Jahr daran gearbeitet, die [Schuhe] selbst rauszubringen!", wettert der 46-Jährige.

Dass der Ausraster unbegründet war, wird Kanye wenige Momente später bereits bewusst. Die Frau klärt das Missverständnis auf: Sie habe mit einem Foto, auf dem es so aussah, als ob die Schuhe viel zu groß ausfallen, nur einen Witz machen wollen. Dabei sei sie sogar ein Fan des Produkts. "Danke, wir wissen deine Unterstützung wirklich zu schätzen", rudert Kanye daraufhin zurück.

Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Kanye West, Rapper

Kanye West, Oktober 2019

