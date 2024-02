Wochenbett: Katharina Wagener hat Stimmungsschwankungen!

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Seelenleben! Katharina Wagener (28) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Am Valentinstag duften sie und ihr Partner Kevin Yanik ihr zweites Baby auf der Welt begrüßen. Nach einer kurzen Sorge um ihren neugeborenen Sohn durften die Influencerin und ihr Spross vor wenigen Tagen endlich nach Hause. Doch die Geburt hat ihre Spuren hinterlassen. Nun gibt Kathi ein ehrliches Update!

Auf Instagram teilt die frischgebackene Zweifachmama ein Foto von sich und ihrem kleinen Schatz. Dazu schreibt sie ein emotionales Statement über ihre aktuelle Gefühlslage: "Ich gebe es zu, das Wochenbett dieses Mal ist echt krass. Meine Hormone spielen verrückt, ich bin einerseits überglücklich und andererseits fühle ich mich schlapp und müde und fange plötzlich einfach so an zu weinen." Vor allem das schlechte Gewissen gegenüber ihrem erstgeborenen Sohn quäle die Are You The One?-Bekanntheit, obwohl sie wisse, dass es unbegründet sei.

Bereits vor wenigen Tagen schilderte Kathi auf Instagram, dass sie sich von der Geburt erst einmal erholen müsse. "Ich habe extreme Kreislaufprobleme, verliere immer noch sehr viel Blut und habe gerade kaum Kraft, um den Tag zu schaffen." Daher versuche sie, es langsam angehen zu lassen und ihren Alltag Stück für Stück wieder anzugehen.

Katharina Wagener und Kevin Yanik

Katharina Wagener und Kevin Yanik, Influencer

Katharina Wagener, Influencerin

