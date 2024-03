Trägt Bianca Censori etwa eine Strumpfhose als Oberteil?

Bianca Censori (29) ist für ihre freizügigen und skurrilen Looks bekannt. Die Frau von Kanye West (46) provoziert immer wieder mit Outfits, die wirklich nichts der Fantasie überlassen. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich die Architektin in einem weiteren aufsehenerregenden Freizeitlook. Paparazzi-Bilder, die PageSix vorliegen, zeigen Bianca Hand in Hand mit ihrem Ehemann durch die Straßen schlendern. Das Paar machte sich auf den Weg in ein kinderfreundliches Restaurant, um dort gemeinsam zu Mittag zu essen. Sofort sticht eines ins Auge: Das durchsichtige, nudefarbene Oberteil des Models erinnert eher an eine Strumpfhose. Das restliche Outfit ist schlicht: Die 29-Jährige vervollständigte ihren Look mit kurzen grauen Shorts, weißen spitzen Pumps und einer kleinen schwarzen Handtasche.

Im Kontrast dazu trug Kanye seinen typischen Baggy-Look – komplett in Schwarz. Es sieht fast so aus, als wären sie in zwei unterschiedlichen Klimazonen. Während Bianca eher sommerlich mit Top und Shorts unterwegs ist, scheint ihrem Ehemann kalt zu sein. Der 42-Jährige trägt eine lange Hose, Boots und dazu eine hochgeschlossene Bomberjacke.

Biancas Freizügigkeit sorgt nicht mehr nur öffentlich für Aufsehen: Auch ihre Familie sorgt sich mittlerweile um die Architektin. Leo Censori, der Vater der 29-Jährigen, soll sich das nicht mehr länger ansehen wollen. Der besorgte Vater soll der Meinung sein, dass seine Tochter von Kanye als "billige nackte Trophäe" dargestellt wird. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, soll er sich den Rapper deshalb sogar vorknöpfen wollen.

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Instagram / kanyewest Bianca Censori

