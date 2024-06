So gehen Kathi Wageners Kinder mit der Trennung von Kevin um

Die Trennung von Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) geht auch an ihren zwei Kindern nicht vorbei. Auf Instagram äußert Kathi jetzt die Vermutung, dass ihre Kleinen die Trennung mitbekommen. "Leo mag es zurzeit absolut nicht, wenn ich mit Kevin spreche. Das hatte er vorher auch zwischendurch mal, aber jetzt ist es extrem geworden", berichtet die Influencerin und fügt hinzu: "Und auch wenn Mari noch ein Baby ist und nicht viel mitbekommt, spürt und fühlt er alles, was ich fühle. Das merke ich ihm an." Sie denke aber, dass das in der Anfangsphase normal sei.

Dem fast dreijährigen Leo hat Kathi die Trennung seiner Eltern wohl schon schonend nähergebracht. "Ich versuche es ihm momentan so zu vermitteln, dass er in Zukunft zwei Kinderzimmer haben wird", erklärt die zweifache Mama und betont zudem: "Und dass Mama und Papa manchmal nicht einer Meinung sind und das aber völlig normal und okay ist und wir daher mehr Platz brauchen."

Das Liebes-Aus gaben die ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer Ende Mai in den sozialen Medien bekannt – kurz nach der Taufe ihres zweiten Kindes. "Kathi und ich sind und werden kein Paar mehr", verkündete der Influencer zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem wollen die beiden für ihre zwei Söhne in der Zukunft weiterhin gemeinsam an einem Strang ziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die zwei Kinder die Trennung wirklich mitbekommen? Ja, Kinder spüren solche Veränderungen. Nee, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de