Sportliches Engagement: Prinz Harry erhält wichtigen Preis!

Prinz Harry (39) darf sich über eine große Ehre freuen. Der Sohn von König Charles (75) wird kommenden Monat den sogenannten Pat Tillman Award for Service bekommen. "[Der Preis] wird an eine Person mit einer starken Verbindung zum Sport verliehen, die anderen auf eine Weise gedient hat, die das Vermächtnis des ehemaligen NFL-Spielers und U.S. Army Rangers Pat Tillman widerspiegeln", erklärt der US-Sender ESPN. In diesem Jahr ist das Harry. Er wird "zu Ehren seines unermüdlichen Einsatzes für die Veteranengemeinschaft durch die Kraft des Sports" ausgezeichnet. Überreicht bekommt der Royal die Auszeichnung von Tennisstar Serena Williams (42), einer engen Freundin seiner Frau Meghan (42).

Die Auszeichnung bezieht sich sicherlich auf Harrys Herzensprojekt: die Invictus Games. Bei denen treten Veteranen aus aller Welt in einem sportlichen Wettstreit an – ähnlich wie bei den Olympischen Spielen. In diesem Jahr durfte das von dem 39-Jährigen ins Leben gerufene Turnier bereits seinen zehnten Geburtstag feiern. Das wurde in Großbritannien mit einem Gottesdienst in der St. Paul's Kathedrale gefeiert. Zu diesem Anlass stattete der entfremdete Herzog von Sussex seiner Heimat einen mittlerweile selten gewordenen Besuch ab – zeigte sich dafür aber bester Laune und lachte den vor der Kirche wartenden Fans entgegen. An seinem Anzug stellte Harry sogar die zahlreichen Orden aus seiner eigenen Militärzeit zur Schau.

Wer bei der Veranstaltung fehlte, war Harrys Familie. Auch wenn diese die Invictus Games in der Vergangenheit stets unterstützt hatte, sorgt das nach wie vor angespannte Verhältnis der Mitglieder offenbar dafür, dass sie der Jubiläumsfeier fernblieben. Vor allem Charles, der sich angeblich ein besseres Verhältnis zu seinem Sohn wünscht, wurde sicher vermisst. Zu einem Treffen von Vater und Sohn kam es nicht – auch nicht nach dem Fest. Denn der Monarch soll schlichtweg keine Zeit für seinen Spross gehabt haben. Ein Sprecher von Harry erklärte gegenüber ITV: "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät war dies leider nicht möglich." Allerdings sollen die Royals eingeladen gewesen sein.

Einer wäre sicherlich trotz der Einladung nicht gekommen: Harrys Bruder Prinz William (42). Die Beziehung der Geschwister soll nach mittlerweile mehreren Jahren immer noch angespannt sein. Angeblich ist der Kontakt nicht mehr existent. Auch deshalb ist es für den Wahl-US-Amerikaner sicherlich eine bittere Pille gewesen, dass eine Position in seiner militärischen Einheit vergangenen Mai an William ging. Denn die Zeit beim Militär wird von Harry in Interviews stets als eine der prägendsten beschrieben. Doch den Titel als Oberst des Army Air Corps, in dem er zwischen September 2012 und Januar 2013 als Hubschrauberpilot diente, trägt nun William. Weil der zweifache Vater seine Arbeit für die britische Krone niederlegte, hatte er keinen Anspruch mehr auf diese Rolle.

Die Brüder scheinen seit Harrys Ausstieg aus dem Königshaus jeden Kontakt zu meiden. Fans wünschen sich sicherlich eine Versöhnung. Doch das ist derzeit wohl kaum möglich. Zumindest nicht, wenn es nach einem Bekannten der beiden geht. Besonders William schließe jede Reunion aus. "Es ist eine Fantasie. Es geht nicht um Entschuldigungen oder darum, wer was gesagt hat, sondern darum, seine Familie zu schützen. Kate erholt sich von ihrer Krebserkrankung und sie vermeiden stressige Situationen", erklärte der Insider gegenüber Daily Beast. Hinzu kommt, dass sowohl Charles als auch William jedes Vertrauen zu Harry und ebenso Meghan verloren haben.

