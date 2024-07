Damit lenken sich Oliver Pocher und Amira nach Scheidung ab!

Statt Trübsal zu blasen, haben Oliver Pocher (46) und Amira Pocher (31) kurz nach ihrer Scheidung offenbar andere Pläne und lenken sich ab. Aber womit eigentlich? Für den Comedian ging es prompt nach Gelsenkirchen auf ein Konzert von Rammstein. Damit war jedoch nicht genug: Gleich darauf verbrachte der Moderator einen weiteren spaßigen Tag und fuhr gemeinsam mit einer seiner anderen Ex-Frauen, Sandy Meyer-Wölden (41), samt Kids ins Phantasialand. Einen Einblick in den Ausflug teilte Olli in seiner Story auf Instagram.

Und wie sieht es bei Amira aus? Die Beauty meldet sich am Morgen nach der Scheidung bei ihren Fans auf Social Media und verrät, dass es für sie direkt nach Berlin ging. In der deutschen Hauptstadt warten wohl einige wichtige Termine auf die Zweifachmama. Ferner plaudert sie aus, dass sie sich wieder in die Arbeit stürzen wird – neben ihrem Podcast sind einige Projekte geplant. Aber auch Zeit mit ihren Kindern ist natürlich ein Muss für die Influencerin.

Ob Amira nach der Scheidung bald ihren Nachnamen ändern wird? Das wünscht sich zumindest der Komiker und fordert, dass seine Ex den Namen "Pocher" ablegt. Über die Bitte ist die Medienpersönlichkeit jedoch alles andere als erfreut und machte ihrem Ärger sogleich Luft. "Er weiß ganz genau, was der Plan ist. Und langsam glaube ich, das ist schon so geplant und platziert, dass er das immer wieder sagt in der Öffentlichkeit, dass, wenn es dann passiert, er sagen kann: 'Nee, siehst du, wenn ich was sage, dann wird das auch so gemacht!'", wetterte Amira im "Liebes Leben"-Podcast gegenüber Ollis Aufforderung.

