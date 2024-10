Ehe-Aus oder PR-Gag: Was ist bei Kanye West und Bianca los?

Kanye West (47) und Bianca Censori (29) sollen Berichten zufolge die Gerüchte über ihre angebliche Scheidung selbst inszeniert haben, um Aufmerksamkeit für Kanyes neues Album zu erzeugen. Quellen aus dem Umfeld des Paares vermuten nun, dass die Spekulationen um ihre Ehe ein geplanter Schachzug waren, um PR für Kanyes neue Musik zu generieren. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail: "Sie wussten, dass sie dadurch ein bisschen Wirbel erzeugen und relevant bleiben würden, während er versucht, sein neues Album zu promoten."

Kanye hatte Ende des vergangenen Monats sein neues Album "Bully" angekündigt und den Song "Beauty and the Beast" bei einem Event in China vorgestellt. Zudem veröffentlichte er im August das Album "Vultures 2". Das Paar, das seit fast zwei Jahren verheiratet ist, soll also heimlich Schluss gemacht haben, wobei der Rapper sogar bereit gewesen sein soll, die Ehe zu beenden. Angestachelt wurden die Gerüchte über eine Trennung zusätzlich, da sich beide in unterschiedlichen Ländern aufhielten. Doch nur wenige Stunden, nachdem die Trennungsgerüchte öffentlich gemacht wurden, wurden Kanye und seine Ehefrau gemeinsam in Japan gesichtet – mit innigen Berührungen und viel Blickkontakt.

Bianca sorgte in der Vergangenheit oft für Aufsehen mit ihren gewagten Outfits, in denen sie nahezu nichts trug, während Kanye sich komplett verhüllte. Laut dem Insider könnte das Interesse an ihren freizügigen Outfits jedoch nachgelassen haben: "Bianca hat ihre Sexualität mit seiner Hilfe übermäßig ausgereizt, und jetzt interessiert es niemanden mehr." Freunde und Familie von Bianca sollen besorgt über ihre Veränderung seit der Hochzeit mit Kanye sein. Es wurde sogar berichtet, dass ihre Familie ein Eingreifen plante, da sie befürchteten, dass Bianca für Kanye nur ein Lückenfüller nach seiner Scheidung sei. Doch wie es nun scheint, haben die beiden ihre angebliche Trennung nur vorgespielt. Sie selbst haben die Gerüchte in Gang gebracht, da sie laut einem Freund des Paares jedem erzählten, dass sie sich trennen wollen. "Kanye erzählte jedem, der ihm zuhörte, dass er sich von Bianca trennen will", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail. Bianca berichtete dasselbe, schloss aber die Möglichkeit einer Versöhnung nicht aus.

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

