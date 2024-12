Liam Paynes Villa wurde nach Tod vom Verkaufsmarkt genommen

Liam Payne (✝31) hat kurz vor seinem tragischen Tod sein Anwesen in Buckinghamshire zum Verkauf angeboten. Der 31-jährige Sänger, der am 16. Oktober in Buenos Aires, Argentinien, nach einem Sturz von einem Hotelbalkon ums Leben kam, setzte das Haus im September für etwa 3,9 Millionen Euro auf den Markt, wie unter anderem OK! berichtete. Liam hatte die Immobilie vor fast drei Jahren erworben, um näher bei seiner Ex-Partnerin Cheryl (41) und dem gemeinsamen siebenjährigen Sohn Bear zu sein.

Das luxuriöse Anwesen verfügt über fünf Schlafzimmer, einen Swimmingpool, einen Kinosaal und erstreckt sich über sechs Hektar Land. Die Innenausstattung besticht durch eine elegante, helle Gestaltung mit einem großzügigen cremefarbenen Wohnzimmer, in dem ein Fernseher über einem weißen Kamin hängt. Außerdem bietet das Haus ein eigenes Kinozimmer. Kurz vor seinem Tod war Liam nach Florida gezogen, um mit seiner Freundin Kate Cassidy zusammenzuleben und stellte deshalb sein Anwesen in England auf den Markt. Mittlerweile soll es laut Daily Mail aber von Verkaufsseiten runtergenommen worden sein.

Nach Liams Ableben meldeten sich unter anderem seine ehemaligen One Direction-Bandkollegen mit rührenden Botschaften zu Wort. Zayn Malik (31) widmete ihm bei mehreren Konzerten bewegende Tribute. Nach seinen Auftritten auf der "Stairway To The Sky"-Tour erschien eine Botschaft auf einer großen Leinwand auf der Bühne: "Liam Payne, 1993–2024. Love you bro", begleitet von einem Herz. Bei einem Konzert in Wolverhampton, Liams Heimatstadt, sagte Zayn zum Publikum: "Ich widme am Ende jeder Show meinem Bruder Liam Payne etwas Besonderes. Ruhe in Frieden. Ich hoffe, du siehst das heute Abend hier in deiner Heimatstadt Wolverhampton. Das ist für dich, Liam".

Jamie McCarthy/Getty Images for MTV & DIRECTV NOW; Gareth Cattermole/Getty Images Collage: Liam Payne und Cheryl Cole

Collage: Getty Images, Getty Images Zayn Malik und Liam Payne, Collage

