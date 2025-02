Lange Pause: Veröffentlicht Justin Bieber 2025 neue Songs?

Der vielfach ausgezeichnete Popsänger Justin Bieber (30) heizt die Gerüchteküche um ein musikalisches Comeback mächtig an! Ganze vier Jahre ist es her, seit der kanadische Musiker seine Anhänger mit neuen Songs begeisterte. Doch Hinweise aus seinem Umfeld sorgen dafür, dass "Belieber", wie sich seine Fans nennen, auf neue Hits noch in diesem Jahr hoffen dürfen. Bereits im letzten Jahr teilte Justin auf Instagram Bilder aus dem Tonstudio, die ihn fokussiert am Keyboard zeigten. Auch Universal Music Germany brachte nun Spekulationen ins Rollen, als sie ein Studiofoto von Justin in einem Post veröffentlichten, der neue Musik ankündigen könnte. Die Bildunterschrift "Bevor es neue Releases gibt, geht’s für die Artists ab in die Creative-Zone! Behind the Scenes werden viele neue Songs geschrieben, produziert und aufgenommen" lässt jedenfalls wenig Interpretationsspielraum.

Die Frage, ob der "Baby"-Star bald neue Songs auf den Markt bringt oder sogar auf Tour geht, bleibt spannend – nicht zuletzt wegen Indizien im Netz. Denn ein TikTok-Post einer weiblichen Followerin sorgte jüngst für Aufsehen: Angeblich hat sie eine Nachricht von Ticketmaster erhalten, dass ihr Ticket für ein abgesagtes Konzert in New York wieder gültig sei. Zwar gab es dazu kein konkretes Datum, doch die Nachricht ließ sofort die Vermutung aufkommen, dass die Tour des Superstars schon bald wiederbelebt werden könnte. Ursprünglich war die Konzertreihe mit 124 Shows vor fünf Jahren geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Im Jahr 2022 startete sie schließlich, wurde jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme des Sängers, der zuletzt mit eingefallenen Gesichtszügen für Schlagzeilen sorgte, abgebrochen. Die Ticket-Infos könnten nun ein Hinweis auf Überraschungen bei den Tourplanungen sein.

Justin ist bereits seit seinem internationalen Durchbruch mit "Baby" im Jahr 2010 eine der größten Pop-Ikonen der Welt. Trotz seines Erfolgs war sein Weg nicht immer leicht: In der Vergangenheit sprach er offen über psychische Herausforderungen und gesundheitliche Rückschläge wie das Ramsay-Hunt-Syndrom, das teilweise zur Lähmung seines Gesichts führte. Doch in den letzten Jahren schien der Musiker sowohl mit sozial engagierten Projekten als auch mit seinem Sohn Jack Blues Ruhepole für sich gefunden zu haben. Seine Ehe mit Hailey Bieber (28) wirkte bislang hingegen wie ein pausenloses Auf und Ab. Oft musste sich das Paar, das gerade erst im August 2024 Eltern geworden war, gegen Trennungsgerüchte wehren. Der kleine Jack sorge nun aber wieder für mehr Verbundenheit, wie ein Insider Us Weekly verriet.

ActionPress Justin Bieber im Januar 2025

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

