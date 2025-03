Wegen Ex-Mann Olli: Promi-Lady war mit Amira Aly im Clinch

Während Amira Aly (32) noch mit Oliver Pocher (47) verheiratet war, waren einige Promi-Ladys nicht gut auf sie zu sprechen. So zum Beispiel Back-Influencerin Sally Özcan (36), auch bekannt als Sallys Welt. Sie lehnte in der Vergangenheit sogar eine Einladung in Amiras Podcast ab, da sie den Comedian nicht leiden könne. Wie Amira in ihrem neuen Podcast "Iced Macho Latte" erzählt, habe Sally ihr nach der Scheidung aber eine Chance gegeben: "Heute verstehen wir uns ja super und ich liebe diese Frau!"

Es ist nicht die einzige Versöhnung, auf die Amira seit der Trennung von dem Blondschopf blicken kann. Bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der aktuellen Staffel von Das große Promibacken wurde schnell klar, dass auch Senna Gammour (45) Amira mit einer gewissen Skepsis gegenübertritt. "Sie hasst meinen ehemaligen Partner und dementsprechend hasste sie auch mich", erklärt die 32-Jährige die anfängliche Anspannung zwischen den beiden Frauen im Podcast. Mitkandidat Bruce Darnell (67) spürte diese auch und brachte die beiden schließlich dazu, sich auszusprechen.

Mittlerweile hat Amira ihr Herz schon längst wieder neu verschenkt. Vergangenen Juli, inmitten der Scheidung von Ex Olli, machten die Moderatorin und Christian Düren (34) ihre Beziehung offiziell. Im November desselben Jahres folgte dann auch die rechtskräftige Scheidung von dem Comedian. Die Sticheleien gegen seine Ex und ihren neuen Partner hörten danach nicht auf. So behauptete Olli erst kürzlich gegenüber Bild, dass Amira sich durch die Beziehung nur an seinem Namen und Vermögen bereichern wollte: "Für mich war es traurig, weil es am Ende dann – wie so oft – nur ums Geld geht. Wie kann ich den besten Cut für mich machen? Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag. Es wird dann hier geschachert, dort noch mal versucht, 50 Euro mehr rauszuquetschen", sagte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sally Özcan im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

AEDT/ActionPress Christian Düren und Amira Pocher auf der Berliner Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige