Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist TV-Bauer Patrick Romer

Name: Patrick Romer (30)

Geburtsdatum: 29. November 1995

Geburtsort: Konstanz, Baden-Württemberg

Bekannt, weil...

Patrick wuchs auf einem Bauernhof in Konstanz auf, kümmert sich um über 30 schottische Hochlandrinder und hat Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Elektro- und Informationstechnik studiert und legte sogar noch einen Master nach. Bekanntheit erlangte der am Bodensee lebende Realitystar durch seine Teilnahme in der Show Bauer sucht Frau im Jahr 2020. Während der Hofwoche ging er zwar leer aus, seine damalige Partnerin Antonia Hemmer (25) lernte er aber nach Drehschluss doch noch kennen. Das Duo nutzte die neu gewonnene Aufmerksamkeit und baute sich auf Instagram und TikTok eine große Fanbase auf, veröffentlichte sogar im Oktober 2022 den gemeinsamen Song "Du hast mich einmal zu oft angesehen". Es folgte ein Auftritt in der TV-Show #CoupleChallenge, die sie als Drittplatzierte verließen. Spätestens mit dem Sieg im Sommerhaus der Stars 2022, dem Titel "Promipaar des Jahres" und 50.000 Euro Preisgeld schien Patrick endgültig im Reality-Olymp angekommen zu sein – auch wenn sein extrem schroffer Umgang mit Antonia im TV für erhebliche Kritik sorgte. Anschließend bestätigte die Influencerin, dass Patrick sie betrogen habe – Antonia soll ihn sogar in flagranti erwischt haben. Kurz nach der Ausstrahlung bestätigten beide im November 2022 ihre Trennung. 2023 war Patrick Teil von Das große Promi-Büßen 2023, wo er Olivia Jones (56) seine "Sünden" beichtete. Seit Ende desselben Jahres ist der Bauer wieder vergeben: Annelie Henze, bekannt aus der RTLzwei-Serie "Die Abschlussklasse", ist seine Partnerin – die beiden führen eine Fernbeziehung, sprechen aber längst von einem gemeinsamen Zuhause am Bodensee.

Stärken:

Patrick bringt als TV-Bauer im Dschungelcamp vor allem Bodenständigkeit und Durchhaltevermögen mit. Durch seine Arbeit in der Landwirtschaft ist er körperliche Anstrengung, teils wenig Komfort und frühes Aufstehen gewohnt – klare Vorteile unter den harten Camp-Bedingungen. Er wirkt belastbar, praktisch veranlagt und wenig zimperlich, was ihm besonders bei Prüfungen zugutekommen kann. Zudem strahlt er eine gewisse Zielstrebigkeit aus, die ihm hilft, fokussiert zu bleiben und sich nicht so schnell aus der Fassung bringen zu lassen.

Schwächen:

Zu seinen Schwächen könnte gehören, dass ihm nachgesagt wird, er wirke narzisstisch und stark auf sich selbst fokussiert. Diese Selbstbezogenheit kann im engen Zusammenleben des Camps schnell zu Spannungen führen und den Teamgeist belasten. Zudem könnte das dazu führen, dass er Kritik schwer annimmt oder sich in Diskussionen verhärtet. In emotionalen Konflikten besteht die Gefahr, dass er eher auf sein eigenes Image bedacht ist, statt kompromissbereit zu handeln.

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

IMAGO / Gartner Patrick Romer, TV-Persönlichkeit

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"