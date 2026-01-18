"Kann das nicht": Bill Kaulitz versucht sich beim Face Icing

Bill Kaulitz (36) hat einen neuen Trend ausprobiert – und erst mal eiskalt kapituliert: In seinem Designerhaus in Los Angeles tauchte der Tokio Hotel-Sänger am Freitag sein Gesicht in eine mit Eiswürfeln und Wasser gefüllte Plastikwanne, um den Trend Face Icing zu testen: "Ich muss schließlich toll aussehen." Mit dabei: eine Nasenklemme und eine ringförmige Atemhilfe. Kaum im Eisbad, schoss Bill wieder hoch, schüttelte sich und rief in die Kamera: "Ich kann das nicht, es ist so kalt", sagte er in seinem TikTok-Video. Für einen Abendtermin wollte der Tierliebhaber den schnellen Glow, doch der erste Versuch endete nach wenigen Sekunden mit blankem Entsetzen – und einem Abbruch.

Face Icing gilt bei Stars wie Kate Moss (52), Jennifer Aniston (56) und Kylie Jenner (28) als schneller Frischekick: Die Kälte soll die Durchblutung anregen, Poren verfeinern, Schwellungen reduzieren und das Gesicht wacher wirken lassen. Experten empfehlen 15 bis 20 Sekunden unter Wasser, damit der Effekt greift. Bill gab offen zu: "Ich bin nicht gut im Tauchen oder überhaupt im Wasser", erklärte er in dem Clip und lachte über sich selbst. Beim zweiten Anlauf hielt der extrovertierte Musiker deutlich länger durch und präsentierte sich später mit strahlender Miene auf dem geplanten Event in Los Angeles. Der Mini-Beauty-Marathon im eigenen Bad endete damit doch noch als Erfolgsgeschichte vor laufender Kamera.

Abseits des Eiswassers zeigt sich Bill privat und beruflich gern experimentierfreudig – von Outfits über Frisuren bis hin zu kleinen Alltags-Challenges mit seinem Zwillingsbruder Tom (36). Während Tom zuletzt im Podcast erzählte, wie er gemeinsam mit Heidi Klum (52) motiviert in den sogenannten Dry Januar gestartet ist, sucht der Sänger seine eigenen Routinen zwischen Studio, Social Media und Abendveranstaltungen. In den Kaulitz-Welten liegt dabei Humor an der Tagesordnung: Ob selbstironische Beauty-Tests oder kurze Einblicke in die Vorbereitung vor Terminen – Bill, der stets unverblümt über sein chaotisches Liebesleben philosophiert, teilt diese Momente oft spontan mit seiner Community. So lässt er sie an den kleinen Ritualen teilhaben, die vor dem roten Teppich stattfinden.

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, im Juli 2024