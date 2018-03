Dwayne "The Rock" Johnson (44) und Zac Efron (29) rühren schon seit einiger Zeit fleißig mit Fotos und lustigen Anekdoten die Werbetrommel für das Remake von Baywatch. Und jetzt ist er endlich da: Der heißersehnte erste Trailer!

Dass The Rock und Zac Efron ihre Rollen mit ordentlich Coolness und viel Witz ausfüllen werden, wurde schon früh deutlich. Die Kinovorschau gibt nun Gewissheit, wie witzig das Rettungsschwimmer-Abenteuer wirklich werden wird. Mit allerlei Gags und Situationskomik nehmen die muskulösen Lifeguards sich selbst aufs Korn. Aber natürlich dürfen bei "Baywatch" auch feurige Action und vor allem heiße Strandbabes nicht fehlen. Für ordentlich Sexappeal sorgt Kelly Rohrbach (26). Die Ex von Leonardo DiCaprio (42) tritt in die Fußstapfen von Pamela Anderson (49) und füllt ihren hautengen, roten Badeanzug perfekt aus!

Der sehnsüchtig erwartete Trailer macht 15 Jahre nach Ende der Serie wieder richtig Lust auf eine gehörige Portion "Baywatch". Als i-Tüpfelchen des Projekts werden zusätzlich auch die Original-"Baywatch"-Stars David Hasselhoff (64) und Pamela Anderson Gastauftritte haben.

Instagram/charlottemckinney Dwayne "The Rock" Johnson und Charlotte McKinney (rechts)

Splash News Kelly Rohrbach im "Baywatch"-Badeanzug

Instagram/therock Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron



