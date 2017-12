Sie befindet sich in friedvoller Stimmung und möchte die mit der ganzen Welt teilen. Auf Nina Dobrev (28) scheint die Weihnachtszeit definitiv eine ganz besondere Wirkung zu haben. Sie besann sich auf die wesentlichen Dinge des Lebens – und trägt wichtige Botschaften prompt am Körper, um sie zu verbreiten.

Die Ex-Vampire Diaries-Darstellerin liebt Fashion und lässige Outfits. Da fällt es ihr natürlich auch leicht, ihre Gedanken modisch besonders schön zum Ausdruck zu bringen. So wählte sie für ein gemütliches Brunch unter Freundinnen einen Pulli mit der Aufschrift "Peace" (zu dt. "Frieden"). Das überbot ihr cooler Xmas-Shopping-Look einige Tage vor den Weihnachtstagen aber noch um Längen. In einer lässigen Denim-Leggings-Kombi bot Nina den Paparazzi in Beverly Hills einen tollen Anblick. Während die hautenge Hose ihre megaschlanken Beine betonte, zog die Schauspielerin aber ausnahmsweise einmal mit ihrem Rücken alle Blicke auf sich. Auf ihrem Jeanshemd war die Message "Make Love Not War" (zu dt. "Macht Liebe statt Krieg") zu lesen. Das hat wirklich Stil!