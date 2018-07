Es ist ein offenes Geheimnis: Serena Williams (36) und Meghan Markle (36) sind schon seit Jahren gute Freundinnen. Kein Wunder also, dass sie auch wichtige Ereignisse in ihrem Leben miteinander teilen. So war es keine Überraschung, dass der Tennis-Star im Mai als Gast bei der royalen Traumhochzeit mit Prinz Harry (33) in London geladen war. Immer wieder spricht die Profisportlerin öffentlich in den höchsten Tönen von der ehemaligen Suits-Schauspielerin. In einem aktuellen Interview schwärmte die Mama der kleinen Alexis Olympia allerdings nicht von Meghan, sondern deren Schwägerin Kate (36).

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Fashionmagazin Instyle wurde die 23-malige Major-Siegerin nach starken Frauen gefragt. Neben den musikalischen Mega-Stars Rihanna (30) und Beyoncé (36) nannte das Tennissass auch Prinz Williams (36) Liebste Kate. Insbesondere ihr direkter Auftritt nach der Geburt von Prinz Louis habe die Sportlerin – deren Entbindung im Übrigen lebensbedrohliche Folgen hatte – zutiefst beeindruckt: "Und sie stand! Damit ist sie die absolute Nummer eins!"

Bei so viel Bewunderung wird sich Serena sicherlich doppelt gefreut haben, als Meghan im Juli nicht alleine zum Wimbledon-Finale erschienen ist. Im Publikum des prestigeträchtigen Tennisturniers hat neben der Hollywood-Schönheit nämlich auch Kate als Support für Serena Platz genommen. Trotz royaler Unterstützung musste sich die Ehefrau von Unternehmer Alexis Ohanian (35) jedoch am Ende gegen Deutschlands erfolgreiche Tennisspielerin Angelique Kerber (30) geschlagen gegeben.

IAN WEST/AFP/Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian bei der Royal Wedding auf Schloss Windsor

Jack Taylor / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Baby Louis vor dem St. Mary's Hospital

Clive Mason/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Finale 2018

