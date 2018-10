Am vergangenen Montagabend gingen drei aufregende Wochen auf Love Island zu Ende! 21 Kandidaten zogen in die Villa ein – und ließen dort zum Teil alle Hüllen fallen. Am Ende konnte aber vor allem das Traumpaar Marcellino Kremers und Tracy Candela die Zuschauer von sich überzeugen. Nach dem Format bleibt jetzt jedoch die Frage: Welche Inselbewohner werden auch weiterhin im Rampenlicht bleiben? Promiflash verrät euch, welche fünf Flirtmaschinen der diesjährigen "Love Island"-Staffel das größte Star-Potenzial besitzen!

Platz 1: Marcellino & Tobias

Den mit Abstand größten Promi-Faktor von allen hat aber natürlich das dynamische Duo Marcellino Kremers und Tobias Wegener. Die BFFs teilen sich den ersten Platz im Promiflash-Ranking – schließlich begeisterten die beiden Bros die Zuschauer am allermeisten. Besonders ihre regelmäßigen Unterhaltungen in der Strandhütte, bei denen die zwei immer wieder urkomische Weisheiten von sich gaben, werden so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Damit könnten sich Marcellino und Tobi glatt zu den Kultkandidaten der ersten Ausgabe 2017 gesellen, denn selbst Mike Heiter, Elena Miras (26) und Co. feierten das altkluge Duo! Nicht nur einmal wünschten sich Fans auf Twitter, dass die beiden eine eigene Sendung bekommen sollten. Wenn das mal nicht der größte Promi-Ritterschlag überhaupt ist! Und auch in Sachen Follower liegen die Jungs ganz weit vorne: Während der Klubmanager aus Mönchengladbach stolze 94.000 aktive Fans hat, steht der Lackierer mit seinen 115.000 Anhängern ganz klar an der diesjährigen Social-Media-Spitze von "Love Island".

Platz 5: Natascha

Die schöne Friseurmeisterin hat es schon vor ihrer "Love Island"-Teilnahme weit gebracht. Bereits 2011 versuchte sich Natascha Beil in Heidi Klums (45) Castingformat Germany's next Topmodel und erreichte dort den dreizehnten Platz. Gegen die harte Konkurrenz im Showbusiness scheint sie sich also auf jeden Fall durchbeißen zu können! Das bewies sie auch auf der Liebesinsel: Sie eroberte sich ihr Objekt der Begierde Tobias nicht nur einmal zurück. Zwar zählte sie im Format nicht zu den Kandidatinnen, die für die größten Skandale sorgten, auf dem Schirm hatte man Tascha aber dennoch die ganze Staffel über – und zwar nicht nur wegen ihrer On-Off-Liebelei mit Tobi: Schon vor den Dreharbeiten auf Mallorca befüllte die 28-Jährige wie eine echte Influencerin ihren Instagram-Account – von Outfit-Posts über Essensschnappschüsse bis hin zu coolen Party-Pics. Wenn sie ihre inzwischen 94.000 Follower starke Seite auch nach dem Fummelformat so am Laufen halten kann, blüht ihr wohl eine steile Karriere als Social-Media-Star.

Platz 3: Sebastian

Die Show-Granate zog zwar nicht ins große Flirt-Finale ein, so schnell vergessen werden wir sie aber auch nicht! Sebastian Kögl polarisierte mit seiner trockenen Art die gesamten drei Wochen über. Größtes Highlight: Der Hulk hatte als erster Islander den Mumm, seine Partnerin Jessica Fiorini nach allen Regeln der Kunst zu verführen – und das nicht nur einmal. Sebi hält damit den absoluten Sex-Rekord der Staffel! Mit seiner Offenherzigkeit wäre es sicherlich auch ein gefragter Kandidat für andere Reality-Projekte. Doch auch sein Körperbau könnte ihm eine steile Karriere versprechen: Schon vor der Datingshow hätte der 25-Jährige locker als professioneller Fitness-Blogger durchgehen können. Jetzt hat er die Chance, seine inzwischen beinahe 50.000 Follower starke Community auch weiterhin mit seinem Bizeps zu verzaubern.

Platz 4: Victor

Hättet ihr gedacht, dass Victor Seitz vor dem Einzug in die Liebesvilla bereits die größte Bekanntheit von allen Teilnehmern hatte? Der süße Spanier lebt nämlich nicht nur als Student in Barcelona, er arbeitet dort auch als gefragtes Male Model. Durch "Love Island" konnte ihn seine schon vorab ziemlich große Fanbase von einer ganz anderen, privaten Seite kennenlernen – und wuchs so auf unglaubliche 274.000 Follower an. Damit hat Victor zwar mit Abstand die größte Community, doch das größte Promi-Potenzial unter den diesjährigen Inselbewohnern hat er nicht. Dafür war der charmante Lockenschopf während der gesamten Sendung einfach zu zurückhaltend. Seine internationale Karriere als Model wird aber mit Sicherheit mindestens genauso oder sogar noch erfolgreicher verlaufen! Einen großen Promi-Fan hat Victor übrigens schon: Pietro Lombardi (26) feuerte den Schmusesänger die ganze Staffel über an!

RTL II / "Love Island" Natascha Beil bei "Love Island"

Anzeige

RTL II Kandidat Victor bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / sebastiankoegl Sebastian Kögl, bekannt aus "Love Island"

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Marcellino und Tobi, "Love Island"-Kandidaten

RTL II Die "Love Island"-Finalisten

Welcher Kandidat hat für euch das größte Star-Potenzial? Natascha Victor Sebastian Marcellino Tobias Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de