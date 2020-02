Channing Tatum (39) und Jessie J (31) sind offenbar verliebter als jemals zuvor. Die beiden ließen ihre Liebe kürzlich wieder aufleben und zeigen das nun auch ganz offen via Social Media – kurz nach der Schock-Nachricht von der Trennung Ende letzten Jahres. Doch bereits einen Monat später wurden sie offiziell wieder ein Paar und fallen nun in lieb gewonnene Pärchenroutinen zurück. Im Netz posteten sie nun neue Videos, in denen sie turteln, was das Zeug hält.

Der Sängerin und dem Magic Mike-Star kann man aktuell dabei zusehen, wie sie gemeinsam auf der Couch entspannen und kuscheln. Die "Price Tag"-Interpretin zoomte in ihrer Instagram-Story ganz nah an das Gesicht ihres Liebsten heran. Er wiederum beugt sich vorsichtig zu ihr und deutet einen Kuss nur an, bis er diesen letztendlich vollendet. Die Knutsch-Session kann man anschließend auf dem Account des "21 Jump Street"-Darstellers weiterverfolgen. In seinen Clips sieht man ihn, wie er seine Herzdame bei einer spontanen Tanzeinlage zu dem Song "Promises" von Sam Smith (27) filmt. Dabei tanzt seine Freundin ausgelassen durch den Raum und der Profitänzer amüsiert sich über ihre Moves.

Nach dem eher laienhaften Hüftschwung der Britin teilt er anschließend seine besten Schritte zu demselben Song. Dabei beglückt er seine Fans am Ende der Tanzeinlage damit, dass er plötzlich sein T-Shirt hochzieht und seinen nackten Oberkörper präsentiert.

Instagram / jessiej Channing Tatum und Jessie J im Februar 2020

Anzeige

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Jessie J im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Jessie J und Channing Tatum bei einem Pre-Grammy-Dinner in Beverly Hills im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de