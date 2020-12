Lily James (31) ist zurück für einen Schauspiel-Job. Zuletzt erregte die "Cinderella"- Darstellerin Aufsehen mit ihrem Fremdgeh-Skandal mit Dominic West (51), der eigentlich seit über zehn Jahren mit Catherine FitzGerald (49) verheiratet ist. Nachdem die beiden beim Turteln in Italien gesichtet worden, entfachte ein

regelrechter Shitstorm für die Britin. Daraufhin hatte sie sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bis jetzt: Lily wurde nun am Set ihres neuen Films in London gesichtet!

Am Dienstag erschienen Bilder, die die 31-Jährige dick eingepackt in einer quietschgelben Winterjacke in London zeigen. Umgeben von einem Filmteam, war sie anscheinend auf dem Weg zu den Dreharbeiten der neuen Produktion "What's Love Got to Do With it". Genaue Details zum Film wurden noch nicht bekannt gegeben. Jedoch soll er im Groben von interkultureller Liebe und Beziehungen handeln, wie Dailymail berichtete.

Die Schauspielerin muss sich wohl auch im Privatleben viel mit dem Thema Liebe auseinandersetzen. Bereits vor der Affäre mit Dominic West wurden Lily zahlreiche Flirts nachgesagt. So soll sie zum einen mit dem attraktiven "Captain America"-Darsteller Chris Evans (39) und zum anderen mit ihrem Co-Star Armie Hammer (34) angebandelt haben. Und das, bevor die Trennung von ihrem Ex Matt Smith (38) im Oktober dieses Jahres offiziell bestätigt wurde.

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Getty Images Lily James im April 2018

Getty Images Schauspieler Matt Smith und Lily James

