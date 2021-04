Es scheint die ganz große Liebe zu sein! Romina Palm (21) und Stefano Zarrella (30) sind seit über einem Jahr ein echtes Traumpaar. Doch wie haben die zwei sich eigentlich kennengelernt? Während Romina zu Beginn noch etwas reserviert war, scheint Stefano sofort schockverliebt gewesen zu sein. Im Interview mit Promiflash spricht der kleine Bruder von Giovanni Zarrella (43) jetzt über den Beginn seiner Lovestory mit Romina!

Der 30-Jährige erzählte im Promiflash-Gespräch, dass er und seine mittlerweile rothaarige Freundin sich auf einem seiner Events im Dezember 2019 kennengelernt hätten. Die Germany's next Topmodel-Kandidatin sei ihm sofort aufgefallen und danach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. "Romina war die erste Frau, die mich so richtig umgehauen hat", erinnerte er sich lächelnd. "Ich habe sie gesehen und dachte mir so ‘Wow, was für eine schöne Frau!'". Auf einer anderen Veranstaltung hätten die beiden sich schließlich wiedergesehen und die ganze Nacht miteinander getanzt. "Es war schon ein cooler und schöner Abend! [...] Ich erinnere mich gern zurück", schwärmte der Italiener.

Aktuell könnte Stefano und Rominas Beziehung nicht besser laufen. Das Paar wohnt bereits zusammen, erzieht gemeinsam den Welpen Baloo und plant eine Zukunft mit Kindern. Wie Romina zudem vor Kurzem im Rahmen einer Pressekonferenz für die siebte GNTM-Folge verriet, wartet die 21-Jährige nur noch auf einen Antrag von Stefano.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm

Anzeige

Instagram / lifeofromi Romina Palm und Stefano Zarrella

Anzeige

Instagram / lifeofromi Stefano Zarrella und Romina Palm, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de