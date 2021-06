Ehrliche Worte von Teen Mom-Star Jenelle Evans (29)! Mit 17 Jahren brachte die heute 29-Jährige ihren Sohn Jace zur Welt und ließ die Schwangerschaft von MTV dokumentieren. Nach zehn Jahren der Zusammenarbeit mit dem Sender wurde sie schließlich gefeuert, nachdem ihr Ehemann David Eason den Hund der Familie erschoss. Jetzt machte die dreifache Mutter ein großes Geständnis – sie erklärte, dass sie während der Aufzeichnungen für die Fernsehserie Drogen konsumierte.

Am Donnerstag sprach Jenelle in ihrer Instagram-Story einige Nachrichten an, die ihr vorwarfen, den Drogenmissbrauch ihres "Teen Mom"-Kollegens Ryan Edwards nicht kritisieren zu dürfen. Seit einiger Zeit befindet sich die dreifache Mutter im Streit mit Mackenzie und Ryan, nachdem sie den Rauswurf des Paares aus der Show befürwortete. Jenelle gab schließlich zu, dass sie während der Dreharbeiten unter Drogeneinfluss stand. "Der Unterschied zwischen mir und [Ryan] ist, dass ich es zugegeben habe, [...] Ich habe das Problem anerkannt und ich habe es in Ordnung gebracht, um ein besserer Mensch zu werden", erklärte sie in den Clips.

Ihrer Meinung nach würden Mackenzie und Ryan jedoch das Problem nicht zugeben und nichts zur Verbesserung des 33-Jährigen tun. Außerdem erzählte sie, dass sie ihr damaliges Verhalten zutiefst bereuen würde. "Wenn ich auf das alles zurückblicke, dass ich auf Drogen im Fernsehen war, kann ich das nicht gutheißen. Es war zu explizit für ein junges Publikum", beteuerte der Realitystar.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Kinder Ensley, Jace und Kaiser

Instagram / j_evans1219 "Teen Mom"-Star Jenelle Evans

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren drei Kindern

