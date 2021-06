Gal Gadots (36) Babybauch wird immer größer! Im März verkündete die erfolgreiche Schauspielerin, dass sie mit ihrem Ehemann Yaron Varsano zum dritten Mal Nachwuchs erwarte. Der Geschäftsmann und sie verrieten sogar schon, dass sie sich erneut über ein Mädchen freuen können. Seitdem hält sich die 36-Jährige recht bedenkt mit Updates aus ihrer Schwangerschaft. Jetzt wurde Gal jedoch mit ihrem wachsenden Babybauch von Paparazzi abgelichtet.

Am vergangenen Mittwoch spazierte die Schwangere gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Maya (4) und Alma (9) durch Studio City in Kalifornien, bevor das Trio in dem beliebten Restaurant Joan's on Third zu Mittag aß. Unter dem eng anliegenden schwarzen Kleid der werdenden Mutter konnte man die wachsende Wölbung sehr gut erkennen. Trotz des warmen Wetters schien Gal bester Laune zu sein, denn sie lächelte die Fotografen breit an, als sie und ihre Kinder das Lokal wieder verließen.

Obwohl Gal inzwischen hochschwanger ist, versucht sie dennoch, regelmäßig Sport zu treiben. "Ich mache gerne Intervalltraining und bin sehr dankbar, dass ich diese Work-outs in meinem Fitnessstudio zu Hause machen kann", verriet die brünette Schönheit kürzlich gegenüber der US-amerikanischen Fitnesszeitschrift Shape. "Ich versuche, jeden Tag zu trainieren, aber manchmal sind es eher drei bis vier Mal die Woche", fügte sie lachend hinzu.

Instagram / gal_gadot Schauspielerin Gal Gadot zusammen mit ihrer Familie

Instagram / gal_gadot Gal Gadot im April 2021

Instagram / gal_gadot Schauspielerin Gal Gadot und ihr Ehemann Yaron Varsano

