Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass Kanye West (44) nach der Trennung von Reality-TV-Star Kim Kardashian (40) nun mit dem Model Irina Shayk (35) ein Verhältnis hat. Zuletzt sollen die beiden sogar zusammen Urlaub in der Provence gemacht haben. In der Vergangenheit wurden der Lauftsteg-Schönheit auch schon einige Romanzen mit bekannten Persönlichkeiten nachgesagt. Mit welchen Promi-Männern war die hübsche Russin zusammen?

Bereits im Jahr 2009 angelte sich die brünette Schönheit einen Weltstar: Bei gemeinsamen Modeljobs für die Marke Armani Exchange soll sie das Herz von Fußballer Cristiano Ronaldo (36) erobert haben. Bis ins Jahr 2015 hinein waren Irina und der Frauenschwarm in einer Partnerschaft, die sie jedoch möglichst privat hielten. Nach sechs Jahren gab Ronaldo dann die Trennung bekannt.

Die wohl bekannteste Beziehung führte das Model mit Hollywood-Star Bradley Cooper (46). Kurz nach der Trennung von Ronaldo soll sie ab Frühjahr 2015 den "A Star Is Born"- Macher gedatet haben. Im Mai tauchten schließlich Kuss-Fotos des Paares auf, mit denen sie gewissermaßen ihr Verhältnis bestätigten. Trotzdem wollte Irina auch diese Partnerschaft so privat wie möglich halten. Im März 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Lea de Seine Shayk Cooper (4) zur Welt, die das Pärchen trotz Liebes-Aus im Juni 2019 weiterhin gemeinsam erzieht.

Obwohl eine Affäre nie bestätigt wurde, sagte man der 35-Jährigen im Januar 2015 ein Techtelmechtel mit ihrem Co-Star Dwayne "The Rock" Johnson (49) nach. Gemeinsam spielten die beiden Berühmtheiten in dem Abenteuerfilm "Hercules: The Thracian Wars" mit, in dem sie ein Liebespaar verkörperten. Insider behaupten, dass Dwayne der eigentliche Grund für die Trennung von Irina und Ronaldo war.

Zudem soll die dunkelhaarige Schönheit mit dem brasilianische Model Arthur Sales (29) zwischen Februar und November 2009 geflirtet haben. Auch mit dem Schlagzeuger der Rockband Linkin Park, Rob Bourdon (42), soll sie im Jahr 2007 eine Liaison gehabt haben.

Anzeige

Getty Images Irina Shayk im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Cristiano Ronaldo im August 2010

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Januar 2019 in Beverly Hills

Getty Images Dwayne Johnson und Irina Shayk bei der Europa-Premiere zu "Hercules" 2014

Getty Images Irina Shayk und Arthur Sales im März 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de