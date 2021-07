Hat Simone Biles (24) mit den Nachwirkungen der erlebten sexuellen Übergriffe zu kämpfen? Jüngst hatte die in Ohio geborene Sportlerin bekannt gegeben, dass sie bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio an keinen weiteren Wettkämpfen mehr teilnehmen werde. Als Grund für ihren Rücktritt nannte die Turnerin ihre mentale Gesundheit. Seitdem hat die Goldmedaillengewinnerin viel Zuspruch erhalten, während einige Sportfans Simone vorgeworfen haben, ihr Team im Stich zu lassen. Nun verteidigte die ehemalige Turniertrainerin Andrea Orris das Ausnahmetalent. Sie stellte zudem eine Verbindung zwischen dem sexuellen Missbrauch und den psychischen Problemen der Turnerin her.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die heutige Fitnesstrainerin ein langes Statement, in dem sie erklärte, wieso die User Simone in ihrer Entscheidung unterstützten sollten. Zudem schlug sie den Bogen zwischen den mentalen Problemen der Sportlerin und den von ihr erlebten sexuellen Übergriffen. Andrea erklärte, es frustriere sie, Kommentare zu lesen, in denen der Olympionikin vorgeworfen wird, mental nicht stark genug zu sein oder ihr Team zu übergehen, da Simone immer nur stark und mutig gewesen sei. Sie fuhr fort, dass der Sportstar im Alter von nur 24 Jahren mehr Traumata erlebt habe als die meisten Menschen vermutlich in ihrem ganzen Leben.

So wurde Simone beispielsweise ihre gesamte Kindheit und Jugend hindurch so wie viele andere Sportlerinnen und Olympiasiegerinnen von ihrem Sportarzt Larry Nassar (57) über Jahre hinweg sexuell belästigt. Über 250 Frauen hatten dem 57-Jährigen in den vergangenen Jahren vorgeworfen, sie bedrängt oder sogar lange Zeit missbraucht zu haben. Während des Verfahrens meldete sich schließlich auch Simone zu Wort und gab eine Aussage zu der erlebten Belästigung ab. Anfang 2018 war der Sexualstraftäter schließlich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Getty Images Simone Biles im Juli 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio

Getty Images Simone Biles, Olympionikin

Getty Images Turnerin Simone Biles im Oktober 2019 in Stuttgart

